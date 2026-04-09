「ブレーカーを交換しないと火事になる」などとうそを言って不安をあおり、必要のない工事の代金の名目で現金をだまし取っていたとみられるグループの男4人が警視庁に逮捕されました。

部屋の照明がつかない…。客からの相談に、男たちはこんな説明をしていました。

「ブレーカーが原因ですね。今すぐ交換しないと火事になります」

逮捕された職業不詳・松本健人容疑者（31）。去年4月、東京・大田区で、照明のトラブルを相談した男性に必要のない工事を持ちかけ、現金およそ22万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

今回、同じ詐欺グループとみられる男3人も逮捕され、グループによる被害額は少なくとも、およそ4700万円にのぼるとみられます。

共通するのは「レスキュー商法」という手口です。

「ブレーカートラブル、プロが即日解決」

被害者との接点はネット広告。松本容疑者らは「マッハ電気修理」と名乗って広告を掲載し、「分電盤」「ブレーカー」などと検索すると、上位に表示されるようにしていました。

ホームページ上で「プロ集団」などと自称する一方、松本容疑者らは工事に必要な国家資格を持っていませんでした。

つけ入ったのは、早く照明を直したいという客の“はやる気持ち”でした。

こちらの女性も「レスキュー商法」の被害を訴えるひとり。当時、天井の照明がつかなくなり、2日間も暗闇で生活していました。

『レスキュー商法』の被害者

「取り替えたんですよ、蛍光灯を。それでもつかないから。（Q.電話してからすぐに来た？）そうです、そうです。30分くらいかな」

女性は分電盤の修理代として三十数万円を請求され、不審に思いましたが…

『レスキュー商法』の被害者

「お金を払わなかったらやらないと思ったから、『じゃあ払いましょう』と。18万円を払って（作業が）スタートしたんですよ」

結局、早く直したいという思いから手元にあった18万円を払ってしまったといいます。しかし、修理後も照明はつかず、のちに原因は照明器具本体にあることがわかりました。

『レスキュー商法』の被害者

「ほら早いじゃないですか。ネットだったら早いと思って頼んだ」

警視庁は、この事件にも松本容疑者らが関わったとみて余罪を調べています。