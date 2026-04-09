トヨタ「アクア」にはどのようなカラーがある？

トヨタのラインナップのなかでも、ハイブリッド専用コンパクトカーとして高い人気を誇る「アクア」。多彩なカラーバリエーションが展開されていますが、具体的にはどのような選択肢があるのでしょうか。

アクアは2011年に初代が誕生しています。高い実用性に加え、圧倒的な低燃費と静粛性を手頃な価格で実現したことで、幅広い層から需要を集めるBセグメントのモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型アクア」です！（30枚以上）

発売以来、カーボンニュートラル実現への貢献を目指す存在として多くのユーザーに支持され、成長を続けてきました。

現行モデルは2021年7月に登場した2代目です。「さらに次の10年を見据えたコンパクトカー」として刷新されました。TNGA（GA-B）プラットフォームの採用により、高いボディ剛性と静粛性に加え、安定感のある走りが実現されています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm（E-Fourは1505mm）です。ホイールベース2600mmで設定されています。

エクステリアは前後に伸びやかなモノフォルムシルエットと、左右に張り出したリアフェンダーの組み合わせにより、スマートで動感のあるスタイルが特徴です。

インテリアは、機能をひとくくりに集約したシンプルかつクリーンな空間。ソフトな合成皮革巻きのオーナメントやアームレストの採用により、クラスを超えた上質感が表現されています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。駆動方式は前輪駆動（2WD）に加え、電気式4輪駆動の「E-Four」が設定されています。

また、高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」の採用により、スムースな加速が可能です。燃費性能はWLTCモードで30.0km／Lから34.3km／Lという優れた数値が達成されています。

直近となる2025年9月1日の一部改良では、ブランドの「先進・上質」なイメージを高めるための変更が行われました。

外観では、ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインが全グレードで採用。さらにバックドアガーニッシュ（ピアノブラック塗装）が追加され、より精悍な表情へと進化しています。

また、内装では、7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイが標準装備されたほか、最新のコネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオが搭載されるなど、機能性が大幅に向上されました。

安全面では、プリクラッシュセーフティの検知対象にバイクや出会い頭の車両を追加。さらに車線内走行時に運転をアシストするプロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）も追加されるなど、最新の「Toyota Safety Sense」へとアップデートされました。

そんな最新のアクアには、モデルのキャラクターを際立たせる多彩なボディカラーが用意されています。

標準的な「G」および「X」グレードには、モノトーン全9色がラインナップされました。

具体的には「プラチナホワイトパールマイカ」「シルバーメタリック」「ブラックマイカ」「エモーショナルレッドII」「クリアベージュメタリック」「アーバンカーキ」に加え、新色の「マッドバス」と「グレイッシュブルー」が用意されています。

また「X」グレードのみ「スーパーホワイトII」が選択可能です。

さらに、最上位の「Z」グレードには、これらのモノトーン8色（スーパーホワイトIIを除く）に加え、専用のツートーンカラーが設定されました。

ルーフをブラックマイカで引き締めた「ブラックマイカ×グレイッシュブルー」「ブラックマイカ×マッドバス」「ブラックマイカ×クリアベージュメタリック」の3種類が展開されいます。

アクアの価格（消費税込）は、248万6000円から302万2800円です。