映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』サチ役を演じた吉岡里帆のマネージャーInstagramが更新され、公開翌日の舞台挨拶時の衣装ショットを複数枚投稿した。

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投稿では「映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』絶賛公開中‼ 舞台となった当時を知る人も知らない人も、ぜひ劇場で浴びてください」「きっとみなさん自分の踊りを踊りたくなる！はず！！！」と作品をアピールするキャプションが綴られ、「あ、公開翌日の舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」と写真公開の経緯も添えられている。

写真には、鮮やかな赤のワンピースに黒のベルトを合わせ、チェーンネックレスやシルバーアクセサリーを身につけた吉岡の全身ショットやアップカットなど3枚が収められており、作品のパンクロックな世界観を彷彿とさせるスタイリングだ。

『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、田口トモロヲ監督と宮藤官九郎脚本が『アイデン＆ティティ』以来の再タッグを組んだ青春音楽映画。峯田和伸と若葉竜也がW主演を務め、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童らがキャストに名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）