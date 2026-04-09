今秋公開される岸井ゆきの主演映画『すべて真夜中の恋人たち』が、第79回カンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品されることが決定した。

参考：岸井ゆきの主演映画『すべて真夜中の恋人たち』に森田望智、塩野瑛久、深川麻衣ら出演

川上未映子による初の恋愛小説を映画化した本作は、人との関わりを拒み孤独に生きてきた主人公の冬子が、年上の男性三束と出会い、自らの孤独や感情と向き合う物語だ。『あのこは貴族』がフランスでもヒットした岨手由貴子が監督を務めた。

本作の正式出品が決定したカンヌ国際映画祭ある視点部門は、革新的で野心的な独自性の高い作品が選出される、コンペティション部門と並ぶ主要部門のひとつ。岨手監督と主演の岸井にとっては初のカンヌ選出となる。

選出の報を受けて岨手監督と主演の岸井、共演の浅野忠信からコメントも到着した。

岨手監督は「この作品がカンヌという舞台で上映されることに大変興奮しております」と気持ちの高鳴りを語り、岸井は「ただただ映画が大好きな自分にとっては、このうえない、人生のギフト」と初のカンヌに喜びのコメント。浅野は「早く皆さんに観てもらいたい」とワールドプレミアへの期待を膨らませている。

また、岸井演じる冬子と浅野演じる三束が冬の夜に向かい合い、手の甲が触れそうで触れない、儚げな場面を捉えた場面写真も公開された。

コメント●岨手由貴子（監督・脚本）この作品がカンヌという舞台で上映されることに大変興奮しております。私自身もまだ編集室のモニターや試写室の小さなスクリーンでしか観ていない映画です。歴史ある映画祭の大きなスクリーンで、世界中から集まった方々と鑑賞できると思うと、今から武者震いが止まりません。

●岸井ゆきの『すべて真夜中の恋人たち』が、「ある視点」部門に選出されました。主人公である冬子は、三束さんに出会い、この世で自分だけが彼を知っているような、他人には到底理解できない美しさを共有しているような、特別な時間を過ごします。彼らがこれから出会う景色がどうか幸せであるようにと願っていましたが、思いがけずカンヌまで届きました。全力で手を取り合った日々を忘れることはできません。すべての関係者に心から感謝致します。そしてただただ映画が大好きな自分にとっては、このうえない、人生のギフトです。どんな景色に出会えるのか、楽しみにしています。

●浅野忠信我々の映画『すべて真夜中の恋人たち』がカンヌ国際映画祭の「ある視点」部門に選ばれとても嬉しいです。三束という役はとても作りがいのある役でした。早く皆さんに観てもらいたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）