2年前に惜しまれつつ閉店した老舗の骨付鳥の味を受け継いだ店が香川県高松市にオープンします。運営するのは、丸亀市に本社を置く四国化成ホールディングスです。

【写真を見る】四国化成ホールディングスが骨付鳥店を開店 老舗の骨付鳥の味を受け継いで「次の世代にしっかりあの味を」【香川】

骨付鳥を提供するのは、今月15日にオープンする「おやわか高松店」です。きょう（9日）報道関係者向けの発表会が行われ、閉店した丸亀市の老舗「藤ちゃん」の店主も長年店で使っていた値札を託しに訪れました。

四国化成ホールディングスのグループ会社が、「地元の伝統の味を守りたい」と、これまでもキッチンカーなどで提供してきた骨付鳥です。国産鳥の旨みを引き出すマイルドな味付けが特長です。

（坂俊介記者）

「では、いただきます。今まで食べた骨付き鳥の中でも優しい味付けです。これは誰からも愛される味付けですね」

（藤ちゃん店主 藤純治さん）

「『藤ちゃん』という名前を最後まで残してやりたいという気持ちなんです。きょう食べてみてできると思います」

（運営するシコク・フーズ商事 大塚恭平社長）

「次の世代にしっかりあの味が食べたいなと思ってもらえるように残していきたい」

「おやわか高松店」では、骨付鳥に加えて地元食材を使ったメニューも多く提供していく予定です。