＜義姉、ウチを学童扱い？＞不公平すぎ！同い年いとこが「週3習い事」【第5話まんが：義姉の気持ち】
私（レイコ）は、夫のダイスケと娘のコハルとの3人家族です。共働きのためコハルには週5回学童に行ってもらっていました。しかし、いとこのサヤちゃんは習い事を入れていて学童は週2回だそうです。私は義妹のチカさんにコハルもついでに習い事に連れて行ってもらおうと思い、学童の日数を減らす手続きをしました。コハルには「自分のことなんだから自分で頼むんだよ」と伝えました。それなのに、事態はどんどんややこしくなっていったのです。
私は学童の日数を減らすまではしました。自分のことだから、あとはコハルが自分でチカさんに頼むべきです。けれど夫にはまったく話が通じません。サヤちゃんと一緒に連れて行ってくれれば、なんの問題もないはずなのに……。
やっぱり母は私の一番の理解者でした。「チカさんが義母と夫に告げ口をした」涙ながらにそう伝えると、「なんでチカさんはそうやって事態をややこしくするのかしら」と怒ってくれたのです。その後、母は私の目の前で電話をかけました。
コハルとサヤちゃんは同い年のいとこ同士です。サヤちゃんだけ週に3日も習い事をしているなんて、これほどの格差があっていいのでしょうか。別に私は習い事の費用まで払えとは言っていません。ただ一緒に習い事に連れて行ってくれればそれでいいのです。もしお礼が必要であれば手間賃も払うつもりです。
それなのになぜ、チカさんはわざわざ義実家にまで告げ口をして事態を大きくするのでしょうか。弟まで「全員で話し合おう」だなんて……。本当に信じられませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私は学童の日数を減らすまではしました。自分のことだから、あとはコハルが自分でチカさんに頼むべきです。けれど夫にはまったく話が通じません。サヤちゃんと一緒に連れて行ってくれれば、なんの問題もないはずなのに……。
やっぱり母は私の一番の理解者でした。「チカさんが義母と夫に告げ口をした」涙ながらにそう伝えると、「なんでチカさんはそうやって事態をややこしくするのかしら」と怒ってくれたのです。その後、母は私の目の前で電話をかけました。
コハルとサヤちゃんは同い年のいとこ同士です。サヤちゃんだけ週に3日も習い事をしているなんて、これほどの格差があっていいのでしょうか。別に私は習い事の費用まで払えとは言っていません。ただ一緒に習い事に連れて行ってくれればそれでいいのです。もしお礼が必要であれば手間賃も払うつもりです。
それなのになぜ、チカさんはわざわざ義実家にまで告げ口をして事態を大きくするのでしょうか。弟まで「全員で話し合おう」だなんて……。本当に信じられませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子