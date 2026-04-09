【バツ2男と結婚します！？】見た目がいいから騙される？被害者続出する理由＜第8話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第8話 思い出したくないのに【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
「思い出したくない」と思っても、次々と思い出されるマサユキさんとの結婚生活。ユキナさんの前後にも同じ理由で別れを選んだ女性がいたことに驚きですね。ユキナさん自身、結婚を決める前にこの話を聞いていたら、もしかしたらバツが付かなかったのかもしれない……それはその通りかもしれません。だからこそルカさんにも本当のことを伝えたほうがいいのでは……？ マサユキさんとの思い出が蘇るほど、ユキナさんの気持ちは揺れるのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第8話 思い出したくないのに【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび