観光客に接する機会が多いホテルマンらが、雲仙の魅力の学びを深めます。

雲仙温泉街のホテルや旅館などで働く、新人や若手スタッフらを対象にした研修が開かれました。

（先輩スタッフ）

「観光名所じゃなくて地球の鼓動、脈動を感じる場所が雲仙地獄」

先輩スタッフの案内で、雲仙地獄をめぐる約40人。

雲仙温泉街の旅館やホテルなどで働く、新人や若手のスタッフです。

温泉街では同年代の仲間と親睦を深めたり、地域を知って接客に役立ててほしいと15年前から毎年、合同で研修を実施しています。

諫早市出身の廣渡 留那さん(28)。

県内のホテルで経験を積み、去年5月からは旅亭「半水盧」で仲居として働いていますが、より雲仙の魅力について学びたいと参加しました。

（旅亭「半水盧」 廣渡 留那さん）

「去年参加できなかったので、改めて参加してお客さんに雲仙のことをもっと知ってもらえるように学ぼうと思って」

（先輩スタッフ）

「火山の場合はマグマが上がってきて、それが出てきて冷え固まって岩になる。この場合は、泥が下から出てきて、まったく同じ仕組みで出来上がっている」

廣渡さんは、地獄の成り立ちや植物の種類・特徴などの話を聞き、熱心に学んでいました。

（旅亭「半水盧」 廣渡 留那さん）

「まだまだ情報を知らないままお客さんの接客をしていたので、雲仙地獄にもたくさん足を運んで、もっと知識をものにしていきたい」

松永 修平さん(43)は、20年ほど勤めた陸上自衛隊を辞め、今月から環境省の非常勤職員として雲仙で国立公園の維持管理を担っています。

（環境省アクティブレンジャー 松永 修平さん(43)）

「温泉もあって自然があって、素晴らしいところ。特有の植物を紹介してもらって、愛らしい植物もあっていいなと思った」

（雲仙観光局地域営業部 手島 晋一郎部長）

「新人研修をしながら、(お客さんが)楽しめるような場所になっている。頑張っている新人を見ると、ベテランも初心に戻ることができ、相乗効果もあるのではないか」

雲仙温泉の魅力を再確認したスタッフたち。学んだ知識をそれぞれの職場で生かします。