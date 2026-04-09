3児の母・近藤千尋「ダッシュで」作ったサバ料理に反響「素晴らしいクオリティ」「見習いたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの近藤千尋が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。急いで作ったという手料理を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「見習いたい」サバの味噌煮・オムレツ…急ぎで手料理公開
近藤は「今日は入学式で 終わってから自転車練習して帰宅して ダッシュで！！！笑笑」と記し、食卓の写真を投稿。鯖の味噌煮をメインに、鮮やかな緑の葉物野菜とにんじんの和え物や焼き目のついたウインナー、ふっくらとしたオムレツなど、短時間ながらも丁寧に仕上げられた手料理を披露し、「冷凍の鯖が助かる」とつづった。また「明日から慣れるまで一緒に登校」と小学校に入学した子どもとの生活について記し、「新1年生のみなさん、一緒にがんばろーーーー」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「共感しかない」「いつも尊敬」「素晴らしいクオリティ」「見習いたい」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「見習いたい」サバの味噌煮・オムレツ…急ぎで手料理公開
◆近藤千尋、帰宅後「ダッシュで」作った料理披露
近藤は「今日は入学式で 終わってから自転車練習して帰宅して ダッシュで！！！笑笑」と記し、食卓の写真を投稿。鯖の味噌煮をメインに、鮮やかな緑の葉物野菜とにんじんの和え物や焼き目のついたウインナー、ふっくらとしたオムレツなど、短時間ながらも丁寧に仕上げられた手料理を披露し、「冷凍の鯖が助かる」とつづった。また「明日から慣れるまで一緒に登校」と小学校に入学した子どもとの生活について記し、「新1年生のみなさん、一緒にがんばろーーーー」と呼びかけている。
◆近藤千尋の投稿に「素晴らしいクオリティ」の声
この投稿に、ファンからは「共感しかない」「いつも尊敬」「素晴らしいクオリティ」「見習いたい」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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