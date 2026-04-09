2児の母・森咲智美「家族でお花見」赤ちゃん抱っこ姿公開 1年前のふっくらお腹も披露「感動した」「時間の流れを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの森咲智美が4月8日、自身のInstagramを更新。家族でのお花見ショットや1年前の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳・2児のママタレ「時間の流れを感じる」娘抱っこしたお花見ショット
森咲は「家族でお花見 まだ桜が咲いてくれててよかった」「大阪城でのお花見は初めてだったけど人の多さにびっくり」とつづり、大阪城での花見の様子を複数枚投稿。お堀と満開の桜を背景に、子どもを抱っこする姿を披露している。
また「去年は娘がお腹の中にいたのに、今年は4人で一緒に来れて 幸せだなっとしみじみ…」「こうやって毎年みんなで来れたらいいな」としみじみ振り返り、ふっくらしたお腹を抱えて桜を見つめている1年前の写真も公開している。
この投稿には「素敵な家族時間」「ほっこりする」「幸せが伝わる」「ママの姿が素敵」「感動した」「時間の流れを感じる」などの反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳・2児のママタレ「時間の流れを感じる」娘抱っこしたお花見ショット
◆森咲智美、家族でのお花見と過去ショット公開
森咲は「家族でお花見 まだ桜が咲いてくれててよかった」「大阪城でのお花見は初めてだったけど人の多さにびっくり」とつづり、大阪城での花見の様子を複数枚投稿。お堀と満開の桜を背景に、子どもを抱っこする姿を披露している。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族時間」「ほっこりする」「幸せが伝わる」「ママの姿が素敵」「感動した」「時間の流れを感じる」などの反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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