桜田ひより、ヘソ出しジャケットコーデで美ウエストちらり「破壊力すごい」「ボーイッシュも似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の桜田ひよりが4月8日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しコーディネートを披露した。
【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり
桜田は「春だね」とつづり、春服姿を投稿。短めのトップスにボルドーのレザージャケットを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインが際立っている。
この投稿にファンからは「ヘソ出しかっこよすぎてドキッとした」「ほっそりウエスト綺麗」「破壊力すごい」「ボーイッシュも似合う」「おしゃれで可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり
◆桜田ひより、ヘソ出しコーデ
桜田は「春だね」とつづり、春服姿を投稿。短めのトップスにボルドーのレザージャケットを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインが際立っている。
◆桜田ひよりの投稿が話題
この投稿にファンからは「ヘソ出しかっこよすぎてドキッとした」「ほっそりウエスト綺麗」「破壊力すごい」「ボーイッシュも似合う」「おしゃれで可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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