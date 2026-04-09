桜田ひより（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/09】女優の桜田ひよりが4月8日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しコーディネートを披露した。

【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり

◆桜田ひより、ヘソ出しコーデ


桜田は「春だね」とつづり、春服姿を投稿。短めのトップスにボルドーのレザージャケットを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインが際立っている。

◆桜田ひよりの投稿が話題


この投稿にファンからは「ヘソ出しかっこよすぎてドキッとした」「ほっそりウエスト綺麗」「破壊力すごい」「ボーイッシュも似合う」「おしゃれで可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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