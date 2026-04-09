MBS山崎香佳アナ、『よんチャンTV』で“解禁”にスタジオ沸く「やっといった！」「できるんや!?」
MBSの山崎香佳アナウンサーが9日放送の『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に出演。「発掘まち自慢！自転車たび」で新たな一面を見せた。
【写真】大好きなくまモンとの周王ショットに笑顔のMBS山崎香佳アナ
山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指す道中、箕面大滝周辺のヒルクライム制覇に挑戦することに。
長く続く坂を登ってきた山崎アナ。地元の人からまち自慢を聞くと、さらに坂を登った先にある「秀望台」を紹介され、そこを目指すことに。斜度16度という“激坂”を「これ登らないとお昼ゴハンなし！頑張れ！」と自分を鼓舞しながら登っていった。
スタジオの福田充徳（チュートリアル）も「押してもいいんちゃう？」と心配する中、一度は坂の途中で止まってしまう。しかし、山崎アナは強くペダルを蹴って「立ち漕ぎだーー！」と気合いっぱいに登り始めた。
これまでの自転車たびでは立ち漕ぎをしていなかった山崎アナの新たな一面に「やっといった！解禁！」「立ち漕ぎできるんや!?」「立ち漕ぎ解禁した！」とスタジオは沸いた。
無事に秀望台に到着した山崎アナは、途中で買ったパンをおいしそうに味わっていた。
【写真】大好きなくまモンとの周王ショットに笑顔のMBS山崎香佳アナ
山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指す道中、箕面大滝周辺のヒルクライム制覇に挑戦することに。
長く続く坂を登ってきた山崎アナ。地元の人からまち自慢を聞くと、さらに坂を登った先にある「秀望台」を紹介され、そこを目指すことに。斜度16度という“激坂”を「これ登らないとお昼ゴハンなし！頑張れ！」と自分を鼓舞しながら登っていった。
これまでの自転車たびでは立ち漕ぎをしていなかった山崎アナの新たな一面に「やっといった！解禁！」「立ち漕ぎできるんや!?」「立ち漕ぎ解禁した！」とスタジオは沸いた。
無事に秀望台に到着した山崎アナは、途中で買ったパンをおいしそうに味わっていた。