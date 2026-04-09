先月、新名神高速道路で6人が死亡した事故で、トラックを運転していた女が「スマートフォンを見ていた」と供述していることがわかりました。女が渋滞している車に気づいたのは、わずか9.4メートルほど手前だったということです。

■トラックはスピードを落とさないまま車に衝突か

過失運転致死の罪で起訴された、水谷水都代被告、54歳。

先月の3連休初日、新名神高速道路で起きた多重事故。トンネルの出口付近で、渋滞していた車の列に大型トラックが追突し、子供3人を含む男女6人が死亡しました。

当時、現場では工事が行われていて、制限速度は50キロだったといいますが、水谷被告が運転するトラックは、時速82キロほどで走行していたことが判明。制限速度を、30キロ以上オーバーしていたことになります。

さらに、時速80キロの車が完全に停止するための停止距離は57メートルとされていますが、水谷被告が渋滞している車に気づいたのは、わずか9.4メートルほど手前でした。

つまり、トラックはスピードをほとんど落とさないまま、衝突したことになります。

水谷被告（54）※趣旨の供述

「ブレーキを踏んだものの間に合わなかった。前をしっかり見ていなかった」

■「ながらスマホ」で重大事故…去年の取り締まり約18万件

なぜ、前を見ていなかったのか。その理由が、捜査関係者への取材で新たに分かりました。

水谷被告

「スマートフォンを見ていた」

いわゆる「ながらスマホ」です。

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「ながらスマホ」の危険性を検証した映像（JAF提供）。通常運転している場合と比べてみると…。まず、通常運転。突然、ボールが飛び出してきましたが、瞬時に反応し止まることができました。

続いて、ながらスマホ。メールを打ちながらの運転です。

すると、ボールに気づかず衝突。ちらちら前を見ているつもりでも、大きな事故につながる可能性があります。

警察庁によると去年、自動車の「ながらスマホ」で取り締まりとなったケースは、およそ18万2000件。死亡・重傷につながる事故もここ数年増えていて、去年は148件と、過去10年で最多となっています。

「ながらスマホ」は絶対にやめるよう、警察庁は呼びかけています。