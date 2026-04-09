「スマホを見ていた」トラック運転の女、約9.4メートル手前で気づいたか 新名神6人死亡事故
先月、新名神高速道路で6人が死亡した事故で、トラックを運転していた女が「スマートフォンを見ていた」と供述していることがわかりました。女が渋滞している車に気づいたのは、わずか9.4メートルほど手前だったということです。
■トラックはスピードを落とさないまま車に衝突か
過失運転致死の罪で起訴された、水谷水都代被告、54歳。
先月の3連休初日、新名神高速道路で起きた多重事故。トンネルの出口付近で、渋滞していた車の列に大型トラックが追突し、子供3人を含む男女6人が死亡しました。
当時、現場では工事が行われていて、制限速度は50キロだったといいますが、水谷被告が運転するトラックは、時速82キロほどで走行していたことが判明。制限速度を、30キロ以上オーバーしていたことになります。
さらに、時速80キロの車が完全に停止するための停止距離は57メートルとされていますが、水谷被告が渋滞している車に気づいたのは、わずか9.4メートルほど手前でした。
つまり、トラックはスピードをほとんど落とさないまま、衝突したことになります。
水谷被告（54）※趣旨の供述
「ブレーキを踏んだものの間に合わなかった。前をしっかり見ていなかった」
■「ながらスマホ」で重大事故…去年の取り締まり約18万件
なぜ、前を見ていなかったのか。その理由が、捜査関係者への取材で新たに分かりました。
水谷被告
「スマートフォンを見ていた」
いわゆる「ながらスマホ」です。
◇
「ながらスマホ」の危険性を検証した映像（JAF提供）。通常運転している場合と比べてみると…。まず、通常運転。突然、ボールが飛び出してきましたが、瞬時に反応し止まることができました。
続いて、ながらスマホ。メールを打ちながらの運転です。
すると、ボールに気づかず衝突。ちらちら前を見ているつもりでも、大きな事故につながる可能性があります。
警察庁によると去年、自動車の「ながらスマホ」で取り締まりとなったケースは、およそ18万2000件。死亡・重傷につながる事故もここ数年増えていて、去年は148件と、過去10年で最多となっています。「ながらスマホ」は絶対にやめるよう、警察庁は呼びかけています。