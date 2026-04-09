木南晴夏（40）と高杉真宙（29）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演した。9日放送開始のフジテレビ系新ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜午後10時）の現場でのエピソードを語った。

木南は高杉へモヤモヤしたことがあるといい、「『共演者とご飯行かない派なんです』と言ってましたけど…私、共演者とご飯行きたい派なんです」と明かした。

「これはなんとなく仲良くなるために行ったりとか、仲良くなってから行ったりしてもいいんですけど、1回ぐらい行きたいなって思う派なんですよ、私は。わりと序盤に（高杉が）『僕行かない派なんですよね』って言ってて」と暴露した。

高杉は「これは悪いよ」と慌てた様子でツッコミを入れた。

木南は「行かない派の役者さんがもう1人いて、『僕もなんです』っていう話をされてて、3人のシーンで、2人行かない派がいたんで、もうこのドラマは誘わない（と決めた）」と語った。

ハライチ澤部佑に「その場で言えなかったんですか」と聞かれると、「私は行きたい派なんですけど、2人行かない派がいらっしゃるってことでこのドラマは食事会ナシってことで…みたいな」と答えた。

高杉は「すぐに言いましたよ。『だったらみんなで行きましょうよ』って」とアピールした。

木南は「でもまぁそういう派がいらっしゃるっていうのが先に教えておいてもらって良かった」と語った。