「ビックリした」「言葉になりません」サッカー界に飛び込んできた突然の訃報にファン絶句「元気そうに感じたけど」
４月８日、サッカー界に悲しいニュースが飛び込んできた。
直近までルーマニア代表を率いていたミルチェア・ルチェスク氏が７日、ブカレスト市内の病院で急逝したのだ。享年80。
現役時代はルーマニア代表のキャプテンも務めたルチェスク氏は、これまでインテルやガラタサライ、シャフタール、ゼニトなどの名門クラブの監督を歴任。最後に指揮した母国代表では、トルコに敗れた３月26日の北中米ワールドカップ・欧州予選プレーオフ１回戦まで采配を執っていた。
英紙『The Guardian』によれば、ルチェスク氏は４月２日、練習中に体調を崩し、指揮官を辞任。翌朝に心臓発作を起こし、病院に搬送されていた。そこからわずか４日後に帰らぬ人となった。
突然の訃報に、サッカーファンからは次のような声が上がっている。
「ビックリした」
「言葉になりません」
「もう80だったんか」
「この前のW杯プレーオフのハイライトにチラッと映っていて、ルチェスク監督なつかしいなと思ってたのに、こんな事になっていたとは驚いた」
「ルーマニア戦見てた時は元気そうに感じたけど」
「ルーマニアといえばルチェスク」
「生涯現役だったな」
「何歳になってもフットボールに情熱を燃やし続けたミルチェア・ルチェスクに改めて敬意を表したい」
サッカー界に多大な功績を残した名将のご冥福をお祈りしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
直近までルーマニア代表を率いていたミルチェア・ルチェスク氏が７日、ブカレスト市内の病院で急逝したのだ。享年80。
現役時代はルーマニア代表のキャプテンも務めたルチェスク氏は、これまでインテルやガラタサライ、シャフタール、ゼニトなどの名門クラブの監督を歴任。最後に指揮した母国代表では、トルコに敗れた３月26日の北中米ワールドカップ・欧州予選プレーオフ１回戦まで采配を執っていた。
突然の訃報に、サッカーファンからは次のような声が上がっている。
「ビックリした」
「言葉になりません」
「もう80だったんか」
「この前のW杯プレーオフのハイライトにチラッと映っていて、ルチェスク監督なつかしいなと思ってたのに、こんな事になっていたとは驚いた」
「ルーマニア戦見てた時は元気そうに感じたけど」
「ルーマニアといえばルチェスク」
「生涯現役だったな」
「何歳になってもフットボールに情熱を燃やし続けたミルチェア・ルチェスクに改めて敬意を表したい」
サッカー界に多大な功績を残した名将のご冥福をお祈りしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】