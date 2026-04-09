　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の5万6070円と急落。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては174.68円高。出来高は2704枚となっている。

　TOPIX先物期近は3737.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.97ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56070　　　　　-240　　　　2704
日経225mini 　　　　　　 56070　　　　　-240　　　 34346
TOPIX先物 　　　　　　　3737.5　　　　　 -15　　　　3676
JPX日経400先物　　　　　 33760　　　　　-130　　　　　41
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　 260
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース