日経225先物：9日19時＝240円安、5万6070円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の5万6070円と急落。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては174.68円高。出来高は2704枚となっている。
TOPIX先物期近は3737.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.97ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56070 -240 2704
日経225mini 56070 -240 34346
TOPIX先物 3737.5 -15 3676
JPX日経400先物 33760 -130 41
グロース指数先物 732 -2 260
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3737.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.97ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56070 -240 2704
日経225mini 56070 -240 34346
TOPIX先物 3737.5 -15 3676
JPX日経400先物 33760 -130 41
グロース指数先物 732 -2 260
東証REIT指数先物 売買不成立
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