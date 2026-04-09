TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が9日に生放送され、昨年10月に結婚したタレントのジョナサン・シガー（41）が口にした言葉に番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）ら共演者たちがドン引きする場面があった。

番組から視聴者へのこの日の生投票テーマは「あなたには『壊れている』と思う部分はありますか？」。

このテーマについて聞かれたジョナサンは「僕…あの…ミニマリストというか、生活感が嫌いなんで。すぐ物を捨ててしまうっていう部分が凄い多分壊れてると思うんですけど」と話し出すと、「たとえば妻の片方しか残ってないピアスとか勝手に捨てたりとか…」と衝撃発言。

番組MCを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）は「うえっ！」と言って絶句し、ダブルMCを務める大島も「勝手に…？」と言葉を失った。

ドン引きされた空気を瞬時に察知したジョナサン。「…ダメ？」と確認して笑いを誘った。

垣花は「勝手にはダメでしょう」と返したが、ジョナサンは「どうせもう使わないからとか、結構、僕、捨てちゃって。唯一、もめるまではいかないけど、妻と…。“ちょっとジョナサン、勝手に捨てるのやめて”みたいな感じで言われることはありますねぇ…」と正直に語った。

物には執着がないというジョナサンだが…。

大島は「あとから片方出てきた時にもめると思います」と新婚妻の胸中を思いやったが、ジョナサンは「靴下でそれありましたね。靴下であった。でも、もう一個出てきても、それ、結果、一個じゃないですか。だから、それも捨てるんですよ。完全にリセットできちゃうんで…はい」とした上で「ダメなんですかね？」とやや開き直った。

木曜コメンテーターを務める新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏（61）は「捨てられるで、お前が」とニヤニヤ。ジョナサンは「やめてください！」と苦笑いだった。

ジョナサンは同番組で2006年4月から20年にわたって木曜レギュラー「黒船特派員」を務めており、昨年10月16日の同番組で「笑顔が素敵な」エステティシャンの女性と結婚したことを電撃発表。下品な体当たりロケも一生懸命こなしてきた“愛されおバカキャラ”のゴールインに、長年共演する中瀬氏らも大喜びで祝福していた。