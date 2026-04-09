4月9日までに、タレントのホラン千秋が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿が話題になっている。

ホランは、3月30日に発売されたファッション誌『GIANNA』で披露した衣装姿の写真をアップした。

「複数枚アップされた写真には、脱色したシルバーヘアにイメチェンしたホランさんが写っています。肩周りが大きく開いた黒いセットアップ姿や、グレーのシャツにシルバーのスパンコールドレスを合わせた姿など、クールなモード系のスタイルを次々と披露。これまでのイメージとはガラッと変化しています」（芸能プロ関係者）

さらに、《ヴィラン千秋覚醒》と綴られた別の投稿には、黒いリップをつけた妖艶な雰囲気漂うホランの姿が写っていた。様々なスタイルのショットを並べたが、彼女の激変姿にファンも騒然。コメント欄には驚く声が多数寄せられていた。

《マリリンモンローみたいな美しさ》

《一流モデル！唯一無二》

《アシスタントキャスターから、とんでもなく、別人に変貌を遂げられましたね！》

キャスター時代の姿とのギャップに驚きが止まらないようだ。

ホランといえば、2012年の『NEWS ZERO』（日本テレビ系）キャスター就任を機に報道・情報番組でブレイク。2017年には、『Nスタ』（TBS系）の平日キャスターを担当。番組を8年間担当するなど、報道番組の顔としてのイメージが強い。

しかし前出の芸能プロ関係者によると、キャスターでブレイクする前に意外な経験をしていると指摘する。

「実はホランさんは、6歳からすでにキッズモデルとして芸能活動を開始していました。2005年には『魔法戦隊マジレンジャー』で女優デビューし、そのキャリアはすでに20年以上。タレントとして広く活躍していたのです」

業界での長い経験から、物怖じしない安定感のあるキャラクターが生まれていたのだ。そんなホランも2025年に転機を迎えた。

「2025年3月末に、8年間出演した報道番組『Nスタ』を円満卒業しました。その後4月には、早速髪色を金髪にイメチェン。髪型もショートにカットし、雰囲気をガラッと変えました。今ではバラエティー番組にも引っ張りだこで、ドラマにも多数出演。子役時代に培ったタレントとしての実力がまた開花しています」（前出・芸能プロ関係者）

キャスターとしてのイメージを脱却し、ホランの魅力が多方面に広がっている。