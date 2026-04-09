Photo: ヤマダユウス型

2025年9月に発売された、iPhone 17 Pro Max。

カルチャー大好きなギズモード編集部員・吉岡は、発売して間もなく、それまで使っていたiPhoen 16から買い替えました。

実は吉岡にとって、ProもMaxも今回が初めて（ずっと無印ユーザーだった）。しかも1年ちょっとで新モデルに乗り換えることも初めてだそうな。

でも乗り換えの理由はハッキリしていて、動画撮影をしたかったから。

Photo: ヤマダユウス型

iPhone 17 Pro Maxを使い始めてそろそろ半年が経ったそうですが、その使い心地はどうなのでしょう？ 動画撮影での性能も含めて、生の声を聞かせてもらいました。

デカさは正義だった

やっぱりiPhone 17 Pro Max、画面が大きいです。おかげで何を見ていても快適なんですけど、寝転びながらスマホを見てると腕が痛くなりますね（笑）。

Photo: ヤマダユウス型

── iPhone 16とは明らかにサイズ感が違いますからね。僕が使ってる17 Proと並べてみましょうか。

Photo: ヤマダユウス型 左が17 Pro Max、右が17 Pro。

久しぶりにMaxじゃないモデル触ったけど、小さく感じますね…でも持ちやすいな。

── 6.3インチと6.9インチですからね。Maxの操作性はどうですか？

親指が画面の端に届かないので、そういうときは両手を使ったり画面を傾けて対処しています。 あとはSafariでのジェスチャー操作を可能にする「Svadilfari」などのアプリを入れて、片手でも操作できるようにカスタマイズしてます。

── 背面にはベルト状のスマホリングを着けていますね。それも選び抜いたアイテムですか？

Photo: ヤマダユウス型

そうですね。いくつか試して3つ目でこれに辿り着きました。 よくあるスマホリングだと、リング部分が金属製で指が痛くなったり、バランスが取りづらかったりしたんです。 今使っているのはSinjimoruのバンドで緩めのゴムバンドで指が痛くならず、しかも指を2本入れられるので安定性もあります。素材的に摩耗しやすいのだけが難点かな。 あとケースは本体カラーのコズミックオレンジを活かしたいのと、カメラバンプ周辺までカバーできるやつが欲しくて、今使っているSpigenのケースに行き着きました。

── そういえば、アクションボタンは使ってないんでしたっけ？

そうなんですよ、17 Pro Maxだと指がスっと届かないので。今はアクションボタンは自宅でHomepod用にApple Musicのプレイリストを呼び出すために使っていて、外出先ではあんまり活用してないですね。

── スペック面での満足感はどうでしょう？

バッテリーが大きいのはすごく頼もしいです。1日使ってもバッテリーがなくなることはほぼない。 以前はモバイルバッテリーを持ち歩いていたのが、今は必要なくなりました。荷物をひとつ減らせたって事実は大きいですね。

── 僕もiPhone 17 Proを使っていて、バッテリー性能の改善は実感してるところです。普段使いならモバイルバッテリーは不要ですよね。

ですね。ただ、ストレージ容量を256GBにしたんですけど、これはちょっと少なかった気がします。しっかり撮影するときは外付けSSDを使うんですけど、何気なく撮った動画のファイルが増えてきて…。

── つい撮りたくなっちゃうのも17 Pro Maxの魅力であり実力、といえそうですね。

動画撮影機としての17 Pro Max

──そもそもの購入動機が、動画撮影のためでしたよね。そのあたり、もう少し教えてもらえますか？

Photo: ヤマダユウス型

映画やMVなどの動画撮影に興味があって、動画が撮れるカメラが欲しいと思ってたんです。でもそれなら17 Pro Maxはスマホとしても使えるし撮影も手軽にできるし、何よりミニマルスタートで自分に合っている気がしたんです。僕は一眼レフのような大きなカメラが苦手で、持ってるカメラも機動力が優秀なRICHO GRです。

── 実際に、17 Pro Maxで動画撮影はしている？

音楽をやっている友人のinstagram向け動画などを積極的に撮影しています。リール向けの短い動画ですけど、それでも「動画撮影ってこういうことか！」という新鮮な体験がありますね。すごく楽しいですよ。

Photo: K.Yoshioka

撮影時はSmallRigのビデオ用リグを取り付けて、ハンドルや外付けSSDを繋いでいます。使っている撮影アプリは「BlackMagic Camera」で、log撮影やカラーグレーディングもやっています。友人にハンドライトを手伝ってもらうこともありますね。

── かなり本格的な撮影機めいた出で立ちですね。肝心の17 Pro Maxの画質はどうですか？

僕はまだまだ未熟なので画質を見極められるほどではないんですけど、ちゃんと動画らしい動画が撮れてると思います。ただ、暗所で撮影していると「動画向けカメラならもっと撮れるんだろうなぁ」と思うことはありますね。iPhoneで動画経験値を溜めて、いずれは本格的な撮影機も試してみたいなと思っています。

── 逆に、デジカメではなくiPhoneならではの利点は感じていますか？

どこにでも持ち歩けていつでも撮影ができる手軽さは、やっぱりスマホの利点だと思います。あとデジカメのモニターよりも画面が大きいので、撮影後の確認などもやりやすいです。友人などに見せる際も説得力がありますね。

まとめ：17 Pro Maxの真価は、こんなものじゃあない

── 17 Pro Maxを購入したことで、動画撮影の経験値が増えていっているのは、とても良い体験ですね。

むしろ、まだ17 Pro Maxの性能を引き出しきれていない気すらしています。アプリの操作や動画スキルもまだ勉強中なので、今はいろんな設定や撮り方を試している最中です。すぐに試せるのはスマホならではの魅力だと思うし、iPhoneがきっかけで動画のことをより深く知れたなと思います。

── では、日常使いのスマホとしての評価はどうでしょう？

極論、普段使いはMaxじゃなくても良いと思います（笑）。大画面は確かに快適ですけど、その必要性が求められる場面は日常的にはあまりないかな。でもバッテリーサイズは明確な利点で、ここだけでも僕は大いに満足しています。

Photo: ヤマダユウス型

17 Pro Maxは優れた冷却システムを謳うなど、これまで以上にクリエイターを意識したモデルとして発表されました。多くのユーザーにとってはオーバースペックな設計ではあるものの、一方で「むしろ機材として使いたい」と検討できるほどの完成度であったともいえます。

吉岡にとって、そのプロ向け性能は自身の動画撮影欲求をぶつけるにはうってつけだったようですね。スマホから始まるビデオグラファー体験、あると思います。

Source: Apple