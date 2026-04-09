【緊急点検】「桜を切らないで」という声も 全国で相次ぐ倒木 保護と安全どう両立 福岡
福岡市の舞鶴公園で桜が倒れたことを受け、市は9日から、園内の桜の緊急点検を始めました。桜の保護と安全の確保をどう両立させるのか、難しい課題が突きつけられています。
■松永悠作記者
「きのう、桜が倒れた福岡市の舞鶴公園です。ほかの桜に倒木の危険性がないか、樹木医などが点検しています。」
舞鶴公園では8日、樹齢60年から70年とみられる高さ15メートルのソメイヨシノが倒れました。
倒木の原因は、根元の腐食とみられています。
9日に始まった緊急点検は、園内におよそ1000本あるすべての桜が対象です。
■樹木医・中村康則さん
「この音と、この音がちょっと違うと思います。こっちの方が響く音がします。ポーンという音がします。これが、少し空洞がある状況です。」
さらに、金属の棒を根元に差し込んだ際に鳴る音も、内部の状態を知る重要な手がかりです。
■点検の様子
「キュッキュッ。」
この音は、内部が腐っている可能性を示すサインだということです。
■福岡県樹木医会・森陽一さん
「特に根っこは注意して診ます。根っこが腐っていたら、今回のような倒れる原因になりますので、重要なポイントです。」
国土交通省によりますと、全国の公園や道路で木が倒れたり枝が折れたりした事故は、2021年からの3年半で1732件に上ります。
このうち、110件でケガ人が出ていて、1人が死亡しています。
倒木の危険がある木を伐採することに対し、樹木医の森陽一さんは「桜だけは切らないでほしい」という声が多く寄せられると話します。
■森さん
「簡単に切るのではなく、どうにか残してくれないかという要望も多いです。桜をなるべく長生きさせていきたい。しかし、花見をする人たちに安全に見てもらいたい。そういう2つの矛盾があります。それをどう調和させていくか。」
市は10日以降も点検を続け、危険な木が見つかれば、より詳しい調査を行うことにしています。
倒木から身を守るために、私たちはどのような木に注意すればいいのでしょうか。
樹木医の森陽一さんによりますと、ポイントは2つあります。
1つ目は、幹に空洞や亀裂がある木です。
2つ目は、根元付近にキノコが生えている木です。
このような木は、内部が腐っている可能性があり、注意が必要だということです。
ただ、一般の人が倒木のリスクを見極めるのは難しいため、森さんは「花見などを楽しむ時は、どんな木であっても注意してほしい」と呼びかけています。