福岡市の舞鶴公園で桜が倒れたことを受け、市は9日から、園内の桜の緊急点検を始めました。桜の保護と安全の確保をどう両立させるのか、難しい課題が突きつけられています。

■松永悠作記者

「きのう、桜が倒れた福岡市の舞鶴公園です。ほかの桜に倒木の危険性がないか、樹木医などが点検しています。」



舞鶴公園では8日、樹齢60年から70年とみられる高さ15メートルのソメイヨシノが倒れました。





近くには花見客がいましたが、避難して無事でした。

倒木の原因は、根元の腐食とみられています。



9日に始まった緊急点検は、園内におよそ1000本あるすべての桜が対象です。

■樹木医・中村康則さん

「この音と、この音がちょっと違うと思います。こっちの方が響く音がします。ポーンという音がします。これが、少し空洞がある状況です。」

さらに、金属の棒を根元に差し込んだ際に鳴る音も、内部の状態を知る重要な手がかりです。



■点検の様子

「キュッキュッ。」



この音は、内部が腐っている可能性を示すサインだということです。



■福岡県樹木医会・森陽一さん

「特に根っこは注意して診ます。根っこが腐っていたら、今回のような倒れる原因になりますので、重要なポイントです。」

国土交通省によりますと、全国の公園や道路で木が倒れたり枝が折れたりした事故は、2021年からの3年半で1732件に上ります。



このうち、110件でケガ人が出ていて、1人が死亡しています。

倒木の危険がある木を伐採することに対し、樹木医の森陽一さんは「桜だけは切らないでほしい」という声が多く寄せられると話します。



■森さん

「簡単に切るのではなく、どうにか残してくれないかという要望も多いです。桜をなるべく長生きさせていきたい。しかし、花見をする人たちに安全に見てもらいたい。そういう2つの矛盾があります。それをどう調和させていくか。」



市は10日以降も点検を続け、危険な木が見つかれば、より詳しい調査を行うことにしています。

倒木から身を守るために、私たちはどのような木に注意すればいいのでしょうか。



樹木医の森陽一さんによりますと、ポイントは2つあります。



1つ目は、幹に空洞や亀裂がある木です。



2つ目は、根元付近にキノコが生えている木です。



このような木は、内部が腐っている可能性があり、注意が必要だということです。



ただ、一般の人が倒木のリスクを見極めるのは難しいため、森さんは「花見などを楽しむ時は、どんな木であっても注意してほしい」と呼びかけています。