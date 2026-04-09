◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセン

前走の京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）と、昨年末のホープフルＳで２着だったフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）が美浦・Ｗコースで“豪華競演”の調教を行った。

３頭併せで、ポッドベイダー（４歳オープン）が先導し、フォルテアンジェロが２番手、グリーンエナジーが最後方という形。直線では真ん中に進路を取ったフォルテアンジェロが先に抜け出したが、内からグリーンエナジーが猛然と脚を伸ばし併入。ポッドペイダーは両馬から２馬身遅れた。グリーンエナジーのラスト１ハロンはこの日の最速となる１０秒９（６ハロン８１秒６）。フォルテアンジェロも８２秒１―１１秒０と好タイムをマークし、どちらも動きの良さは際立っている。

グリーンエナジーに騎乗した戸崎圭太騎手は「十分な動きでした。折り合い面も問題なく走れていました。前走からそこまでガラッと変わってきているところはないけど、見えない中での成長はあるのかなと思います。新馬の時はテンションが高かったですけど、その辺はいい方に成長できているので、安心しています」と評価。

フォルテアンジェロに騎乗した荻野極騎手は「１週ごとに上がってきていますし、１週前としてはよく動けていたと思います。キビキビしていますね」と手応えを口にした。