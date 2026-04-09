【WWE】SMACK DOWN（4月3日・日本時間4日／ミズーリ・セントルイス）

【映像】ブチギレ最恐美女の“拷問フィニッシュ”に悶絶

約9分強の死闘を終わらせたのは、最狂女王の関節技だった。腰と膝を同時に極め、逃げ場を奪う久々の拷問的フィニッシュに、ファンから「エグい」「おー珍しい」と歓声が上がった。

WWE「SmackDown」で行われたリア・リプリー対ミチンは、表向きはシングル戦ながら、コーナーにはジェイド・カーギルとB-Fabによるヒールユニット”ザ・テイクオーバー”が控えるハンデ戦の様相。ゴング前から「3対1」の構図が成立していたが、最後はリング中央で逃げ場のない関節技が炸裂。リアの極めにミチンが悶絶し、耐えきれず何度もマットを叩いてタップアウトした。

試合はリアが先手。ビッグブート、ショルダー連打、ファラウェイ・スラムと一気に主導権を握るが、介入を匂わせるジェイドの出現で空気が一変する。わずかな視線の揺れを突かれ、ミチンが場外へ落とすと、レフェリーの死角で合体襲撃。以降はミチンのペースへと引き込まれていく。

リングに戻されたリアは、首と胴を狙ったコントロールに苦しむ。ミチンはロープを使いながら絞め上げ、挑発を重ねる。試合は削り合いの様相を強め、中盤にはポイズンラナで切り返し、続けてイート・ディフィート。カウント2.9。アップセット寸前、勝負はほぼ決しかけていた。

それでもリアは止まらない。続くパワーボムの流れをバックボディドロップで強引に断ち切ると、そのまま足を絡め取り体をひねる。ミチンの重心を崩し、腰と膝を同時にロックする体勢へ--かつてのフィニッシャー”プリズム・トラップ”を完全な形で極めた。

片足を固定しながらもう一方を逃がさず、体幹ごとねじることで可動域を封殺。ミチンも数秒は耐えたが、逃げ道はないと悟り、あっさりとマットを叩いてタップアウト。ファンからも「久々だな」「エグい」「おー珍しい」と、十八番の復活に歓声が広がった。

試合はリアの勝利。しかし間髪入れずBファブがなだれ込み、ジェイドも介入。敗れたミチンも加わり、3人がかりの袋叩きへと移行する。ジェイドのフィニッシャー”ジェイデッド”での追撃が迫る中、お馴染みのテーマとともにイヨ・スカイが乱入。”ザ・テイクオーバー”を掌底アッパーからのバック転〜ドロップキックで蹴散らし、リングを制圧した。

「RAW」所属のイヨがブランドを越えて駆けつけた盟友リアの救出劇。かつてのタッグ王者コンビ”RHIYO”の一時的な再結集に、会場は大きな熱狂に包まれた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

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