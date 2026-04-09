一旦深呼吸して落ち着こうとする飼い主さん、同情せずにはいられない悲惨な光景と、想定以上に『正直すぎる反応』を見せたボーダーコリーさんのお姿が話題になっているのです。

『あぁ…』同情のため息と同時に思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの光景は記事執筆時点で130万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ドッグフードを床にこぼしてしまった結果→深呼吸で落ち着こうとしたら…犬の『正直すぎる表情』】

『一旦深呼吸して…』思わずため息が出る悲惨な光景

Xアカウント『@emma_bc410』に投稿されたのは、ボーダーコリー「エマ」ちゃんのお姿。

飼い主さんが投稿された一枚のお写真に映るのは…一体何が起こったのか、床一面に散らばるドッグフード。

犬が見せた『正直すぎる反応』が話題に

写真越しでも思わず『あぁ…』とため息が出てしまうような悲惨な光景が広がっていた模様。

『一旦深呼吸して落ち着こう』としていたという飼い主さん。対してその様子を覗きにきたエマちゃんはというと…。

ひょっこりと顔を覗かせながら、飼い主さんを見つめペロッと舌なめずりをしていたのだそう。『わたし、やれます！』『手伝いますよ！』というやる気がヒシヒシと伝わってくる姿を見せてくれたのだといいます。

絶望する飼い主さん、正直すぎる反応を見せたエマちゃん、対称的な感情が同時に存在したシュールなその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「待て、というかReady！というか…」「やる気満々ですね」「深呼吸しても落ち着かないｗｗ」「こんなときはすぐに手伝ってくれますよね」「よし！の一言でキレイになりそう」などのコメントが寄せられています。

フレンドリーで天真爛漫な女の子の日常

2024年4月生まれのエマちゃんは、飼い主さんに『すれ違う人に撫でられることに命を燃やしている』と言われてしまうほどフレンドリーで天真爛漫な女の子。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびとマイペースに過ごすエマちゃんのお姿は日々多くのユーザーにボーダーコリーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@emma_bc410」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。