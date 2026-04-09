桜の美しい画像をご覧いただきます。こいのぼりと鳥海山とのコラボレーションで知られるスポットです。

【画像】こいのぼりと鳥海山とのコラボ！美しい桜

悠々と空を泳ぐこいのぼりと見ごろを迎えた桜。山形県遊佐町の桜の名所中山河川公園です。

鳥海山のふもとを流れる、洗沢川の堤防に植えられているおよそ６０本のソメイヨシノが見ごろを迎えています。

遊佐町によりますと今年は気温が高かった影響で例年より開花が１週間ほど早かったという事です。

■桜の中を泳ぐかのように...

こいのぼりも桜の開花時期に合わせて掲げられていて、まるで桜の中を泳ぐかのように優雅に風になびいています。

青空の広がったきょうは、鳥海山も山頂まで姿を現し、桜とこいのぼりと一緒に美しい風景を作り出していました。

きょうは、この光景を一目見ようと多くの人が訪れ、写真を撮ったりピクニックをしたりと思い思いに楽しんでいました。

■訪れた人は



訪れた人「特にきれいです、今年は。やっぱり桜は日本人だからね、桜が一番いいね。小さい時から見ているからきょうは（鳥海山が）格別はっきりしていてきれい。１年に１回楽しみにしている。毎年来ているので（来年も）必ず来ます！」

訪れた人「鳥海山と桜とこの川原の幻風景みたいな、それが３つ重なるところってあんまりないので毎年見に来ています。一気に春に咲くっていうそういうのが力をもらえる。桜の力ってすごいなって思う」

中山河川公園の桜の見ごろはあと１週間ほどで、こいのぼりは今月１９日まで掲げられているという事です。