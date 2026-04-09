昨日とは一転して、9日(木)は季節先取りの暖かさになりました。午後はだんだん雲が広がりましたが、それでも過ごしやすい体感になりました。各地の最高気温は、新潟市中央区で20.6℃を観測したほか、広い範囲で20℃を上回りGWのころの気温になりました。



さて、10日(金)は各地でまとまった雨が降りそうです。



◆10日(金)午前9時の予想天気図

低気圧が発達をしながら日本海を進む見込みです。この低気圧周辺の雨雲がかかるため、県内は雨が降ったりやんだりの天気が続くでしょう。また、風も強まるところがありそうです。



◆今後の雨の降り方

9日(木)夜9時も、上越や佐渡では弱い雨の降るところがあるでしょう。そして、このあと西に広がっている雨雲が県内にかかってきます。夜間は各地で雨となり、明け方は雨脚が強まるでしょう。



10日(金)朝も広く雨で、下越と佐渡を中心に本降りの雨となりそうです。その後、午前中は一旦雨が弱まりますが、午後は再びまとまった雨雲がかかり、夕方までは傘が手放せないでしょう。



ただ、夜には雨がやむところが多くなりそうです。そして、10日(金)は雨のわりに気温が高くなりそうです。



◆10日(金)の予想最高気温

各地で21℃前後まで上がる見込みで、今日と同じくらいか今日よりやや高いでしょう。日差しがない分、体感としては今日のような暖かさはありませんが、春物の上着があれば十分なくらいになりそうです。