再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、政府は自民党内の強い反発を受け、修正を含めて検討を続けています。政府は刑事訴訟法の改正案について、10日の国会提出と閣議決定を見送りましたが、今の国会への提出を目指していて、自民党では事前審査が行われています。この再審制度の見直しをめぐる議論について、日本テレビ政治部与党担当の増澤詩乃記者が解説します。

■自民部会では怒号飛び交う場面も

裁判のやり直しの決定に対して検察官が不服申し立て、つまり「待った」をかけることができる「抗告」のあり方をめぐり、今週月曜（6日）の会合では怒号が飛び交う場面もありました。

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法務部会長（6日）

「それでは報道の方々にはここでご退出をお願いします」

自民党・稲田衆院議員

「マスコミが退出するまでに私一言言わせてもらいたいんですよ。何も1ミリも私たちの言うこと聞かないじゃないですか。ほとんどの議員が抗告禁止って言っているにもかかわらず、それを全く無視をしている」

■反対派“えん罪被害者の救済遅れる”と主張

──なぜここまで紛糾しているのでしょうか。

抗告を禁止するかしないか、意見が折り合っていないからです。

政府案では例えば地方裁判所が「再審開始」、つまり、裁判のやり直しを決定しても、検察官が抗告すると高等裁判所で改めて、再審開始するかどうか審理する必要があります。場合によっては最高裁判所の判断を待つことにもなります。

反対派は、再審を認めるかどうかの審理に時間がかかりすぎて、えん罪被害者の救済が遅れてしまうと主張しているんです。

例えば1966年に静岡県で起きた、一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さんのケースでは、2014年に地裁で再審開始の決定が出たものの、検察側が抗告したため、実際に再審が始まったのは9年後の2023年でした。

■今の政府案 抗告を認めている理由は

──一方、今の政府案で抗告を認めているのはなぜでしょうか。

政府は、法務大臣の諮問機関である法制審議会が取りまとめた案をもとに改正案を作成していますが、最高裁まで争って判決が確定した裁判を地裁の判断でやり直せることになれば「法的安定性が著しく害される」、つまり、司法制度そのものにも影響を与えかねないといった意見から抗告の禁止が盛り込まれませんでした。

■今後は…“政府案”修正は避けられない情勢

──政府は今の国会での提出を目指していますが、今後どうなっていくのでしょうか。

自民党議員からの反発は強く、政府案の修正は避けられない情勢です。議論がまとまるかどうかは、修正案が、反対する議員の意見をどこまで反映した内容となるかがカギとなります。

ある自民党議員は「修正案については厳しい目で見ていく」と話していますが、司法制度の根幹に関わる議論だけに、時間で区切ることなく議論を尽くす必要があります。