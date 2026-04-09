“流行に敏感な泥棒”話題の新商品スイーツ狙い 先月の犯人と同一人物か？無人販売店で慣れた手つきでゴッソリ
慣れた手つきで次々と商品を袋に詰めていく人物。
4日の午前4時20分ごろ、横浜市の無人店に現れた泥棒です。
盗まれたのは…。
被害店舗のオーナー：
クロッチという、新しく人気が出てる商品。韓国で話題になっているスイーツ。
防犯カメラには、じっと新商品を見つめる男の姿が記録されていました。
映像を確認すると指紋を残したくなかったのか、右手には手袋のようなものをはめています。
犯行時間は、わずか5分。
スイーツでパンパンになった袋3つを抱え、代金を支払わずに店をあとにしました。
被害は合わせて27点。
金額は1万6500円だといいます。
このスイーツ泥棒、実は…。
被害店舗のオーナー：
3月19日に被害にあった防犯カメラ映像と全く同一人物。
3月、「イット！」で放送したのと同じ店で起きた被害。
当時の防犯カメラ映像と比べてみると、グレーっぽいシャツに黒いズボン、そして右手の手袋。
同じ人物のように見えます。
この時、盗まれたのは人気のため品薄状態だった「ドバイもちクッキー」。
被害店舗のオーナーは「このままだと（また）来る可能性もある。一刻も早く逮捕してほしい」と話しました。
警察は同一人物の可能性もあるとして行方を追っています。