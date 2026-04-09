ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」が、２つのキャンペーンを実施している。ショップスタッフが厳選したおすすめ商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンと、売上個数をもとに選んだ「カゴリ別人気トップ３商品ランキング」を発表し、その中の対象商品をお得に購入できるキャンペーン。

「送料負担なしキャンペーン」はショップスタッフおすすめの対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できる。ホクレン「令和７年産 ゆめぴりか（精米）５キロ×２袋」、「味付ラムジンギスカン ４kg（400グラム×１０Ｐ）」、「牧家 飲むヨーグルト ８本セット」、ホクレンくるるの杜「おまかせ野菜セット（１５品）」、ＪＡ木野「Ｈａｐｉｏ ハピまん（チーズ）８個」など。

「カテゴリ別人気トップ３大公開！！」は２０２５年４月から〜２６年３月の売上個数をもとにカテゴリ別ランキング決定。肉・海産物・乳製品・加工品・スイーツ・飲料の ６カテゴリの人気トップ３、全１８品が全品５％ＯＦＦとなる。

どちらのキャンペーンも今月３０日まで。