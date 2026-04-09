アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が9日、自身のインスタグラムを更新し、長男が小学校に入学したことを報告した。

田中さんは和服姿で入学式に参列した姿を投稿。「子が小学1年生になりました。甘えん坊でかわいくておもろい1年生。チョロチョロしてて、お調子者で、誰に似たのかなと思ったりもするけど、絶対私だ（笑）」とつづり、入学式のために自宅を出た長男が「キックボードで行っていい？」などというやりとりや、「入学式でもその後の教室でも、ずーっとあくびしてました。笑笑」との様子も紹介。

「さぁ、、、ここからどんな風に成長していくか楽しみしかありません。喧嘩しても仲直りして、何でも話せたり、色んな価値観認め合ったりできて、ずっと仲良く出来るような、素敵なお友達ができるといいな。。。」と母としての思いも記した。

入学式には「そして、私はとても久しぶりに着物を着ました。着付け習ったのに、やっぱり自信がなくて、近所の美容室でお願いしました。また習いに行こうかな。。息子のミズノのランドセル、可愛い」と説明した。

フォロワーからは、祝福の声とともに「とっても綺麗」「お着物素敵美しいー」「いつもかわいいけど美人」「着物姿いいですね」などの声が寄せられていた。

田中さんは2017年に1歳年下の元飛込選手と再婚を発表。同年10月に第1子長女、20年1月に第2子長男を出産している。