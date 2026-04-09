高市総理はきょう（9日）午後、被爆地広島・長崎の市長と面会しました。両市長は高市総理に対し、核兵器禁止条約を一刻も早く批准することなどを要請しました。

広島の松井市長と長崎の鈴木市長は、高市総理と面会し、▼今月27日からアメリカで行われるNPT=核拡散防止条約の再検討会議で、日本政府が主導的な役割を果たすことを要請しました。

高市総理は、「核兵器保有国と非核兵器保有国の双方が納得できるような道を探りたい」と答えましたが、自身が出席するかには、言及しなかったということです。

また、両市長は核兵器禁止条約を一刻も早く批准することを要請し、今年11月に行われる「核兵器禁止条約第1回再検討会議」に日本がオブザーバー参加することを求めましたが、高市総理は「大変重要な条約である」としつつも、参加について具体的な言及はなかったということです。

このほか高市総理は、被爆地への訪問や被爆者との対話に意欲を示したということです。

両市長は「非核三原則は国是である」との要請書を高市総理に手渡していますが、面会の席で、非核三原則は話題に上がらなかったということです。