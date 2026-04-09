◇スポニチ後援・九州サーキット第28回トヨタカップオープンゴルフ第1日（2026年4月9日 福岡県宮若市 ザ・クラシックゴルフ倶楽部＝7053ヤード、パー72 優勝賞金200万円））

2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われた。大会最多5度の優勝を誇る2014年賞金王でツアー通算8勝の小田孔明（47＝ダック技建）が7バーディー、1ボギーの6アンダー、66で回り、首位発進した。

2位は1打差の5アンダーで、東北福祉大出身のプロ21年目、藤島征次（41＝フリー）と、15年九州オープン、16年ACNツアーLANDIC CHALLENGE覇者の和田章太郎（30＝フリー）が並んだ。

○…「トヨタカップと言ったら僕でしょ」と小田孔明が笑顔で胸を張った。出だしからいきなり3連続バーディー。「ショットがよかったし、ほとんどピンに絡んだ」。18ホールでグリーンを外したのは1度だけ。パーオン率94％と精度抜群のアイアンで7バーディー（1ボギー）を稼いだ。大幅なコース改造を経て3年ぶりに開催会場となったザ・クラシック。広く起伏のあるグリーンが難度を増したが「ピンと同じ面に乗せるショット力があればいいんです。外せば難しいけど、今日はショットがよかったから」と意に介さなかった。冷たい雨と強風という悪条件も何のその。過去5回、タイトルを握った“得意”の大会で12年ぶりの頂点に、元賞金王が王手を掛けた。

（トヨタカップ第1日上位成績）

―6（1）小田孔明 66

―5（2）藤島征次、和田章太郎 67

―4（4）石塚祥利、岡村了、井戸川純平 68

―3（7）藤島豊和、古川雄大、杉山知靖、上原大紀、長田真矩、金岡奎吾 69