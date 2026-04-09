コスト高のなか7週連続値下がり…農家が不安視する“コメ価格の下落” 買い控えで溜まった在庫を売り切る動き
愛知県弥富市で9日、通常より早い時期に収穫する「早場米」の田植えが始まりました。
弥富市では、伊勢湾台風での被害をきっかけに、台風が多く発生するシーズンの前に収穫するため、毎年県内で最も早い時期に田植えをしています。
古江トラクター代表取締役の古江真人さん：
「ここ3～4年ぐらい、ずっと（資材費が）上がり続けていく感じで、肥料も高い、ここ最近でいうと燃料も高騰しているので」
農水省によりますと、全国のスーパーで3月29日までの1週間に販売されたコメの平均価格は5キロあたり3935円。直近7週連続で下落し、年明けに比べておよそ500円安くなっています。
おととしからの「令和の米騒動」で高騰し、買い控えもあり、在庫量が多くなっているというコメ。JAあいち海部によりますと、今シーズンはその抱えた在庫を売り切るため、価格の下落傾向が表れているといいます。
栽培コストが上がる一方で、販売価格は下がり続ける…。古江さんの心境は複雑です。
古江トラクター代表取締役の古江真人さん：
「（販売価格は）去年が高すぎたのもあるので、お客さんが買いやすい金額になるのはいいのかなと思っています。（資機材の価格は）今後も上がるといわれているので、肥料は特に、負担は大きくなりますがやるしかないです」
今後のコメ価格の推移と、生産への影響に注目です。