第2子妊娠中のラブリ「おいしい春、くるしいお腹」お腹ふっくらな妊婦ショット公開「コーデ可愛い」「愛おしい姿ですね」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルのラブリが4月8日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹を披露し、注目を集めている。
【写真】36歳美人モデル「コーデ可愛い」お腹ふっくらな横向き妊婦ショット
ラブリは「おいしい春、くるしいお腹」とつづり、写真を投稿。黒い切り替えワンピースにチェックの長袖シースルーシャツを合わせたスタイルで、右側から横向きに撮影されたお腹が目立つショットを公開している。
この投稿にファンからは「もうすぐですね」「愛おしい姿ですね」「残りの妊婦生活楽しんで」「コーデ可愛い」などと反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人モデル「コーデ可愛い」お腹ふっくらな横向き妊婦ショット
◆ラブリ、お腹ふっくらな妊婦ショット披露
ラブリは「おいしい春、くるしいお腹」とつづり、写真を投稿。黒い切り替えワンピースにチェックの長袖シースルーシャツを合わせたスタイルで、右側から横向きに撮影されたお腹が目立つショットを公開している。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿にファンからは「もうすぐですね」「愛おしい姿ですね」「残りの妊婦生活楽しんで」「コーデ可愛い」などと反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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