高橋みなみ「AKBっぽくチェック柄」ミニスカから美脚スラリ アイコン変更に反響「赤チェック×たかみな懐かしい」「脚がまっすぐで綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月8日、自身のInstagramを更新。新しいアイコン写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神「さすが似合ってる」美脚際立つミニスカ赤チェック衣装
高橋は「ファンクラブ Cheeky eyes の20周年グッズ用に撮影してもらったお写真を使わせていただきました」などとつづり、アイコン写真を変更したことを報告し、撮影時のオフショットを複数枚投稿。また「20周年なのでAKBっぽくチェック柄」と続け、AKB48の特徴的なカラーである赤色を基調としたチェック柄のブレザーとミニ丈のプリーツスカートを合わせた姿を披露している。
この投稿に「赤チェック×たかみなは懐かしい」「さすが似合ってる」「脚がまっすぐで綺麗」「たかみなはこのイメージ」「めちゃくちゃ可愛い」「あの頃を思い出されて泣ける」「これからも応援します」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB神「さすが似合ってる」美脚際立つミニスカ赤チェック衣装
◆高橋みなみ、AKB48イメージの衣装で美脚際立つ
高橋は「ファンクラブ Cheeky eyes の20周年グッズ用に撮影してもらったお写真を使わせていただきました」などとつづり、アイコン写真を変更したことを報告し、撮影時のオフショットを複数枚投稿。また「20周年なのでAKBっぽくチェック柄」と続け、AKB48の特徴的なカラーである赤色を基調としたチェック柄のブレザーとミニ丈のプリーツスカートを合わせた姿を披露している。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に「赤チェック×たかみなは懐かしい」「さすが似合ってる」「脚がまっすぐで綺麗」「たかみなはこのイメージ」「めちゃくちゃ可愛い」「あの頃を思い出されて泣ける」「これからも応援します」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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