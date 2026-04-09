“素顔非公開”tuki.、美脚際立つミニスカイブ衣装姿に反響「脚のライン綺麗」「立ち姿が美しい」
【モデルプレス＝2026/04/09】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブでのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】現役JKの覆面シンガー「立ち姿が美しい」美脚際立つミニスカイブ衣装姿
現在アジアツアー中のtuki.。「腕のゴム取るの忘れてて終わって気づいた瞬間メイクさんと発狂した」とつづり、台北アリーナでのライブのオフショットを投稿した。黒のライブTシャツにミニ丈プリーツスカートの衣装を公開し、プリーツスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に、「ぜったい美人さん」「脚のライン綺麗」「スタイル良すぎ」「ライブお疲れ様でした」「髪ゴムを腕に付けたままなの可愛い」「立ち姿が美しい」など反響が寄せられている。
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】現役JKの覆面シンガー「立ち姿が美しい」美脚際立つミニスカイブ衣装姿
◆ tuki.、美脚際立つ衣装姿披露
現在アジアツアー中のtuki.。「腕のゴム取るの忘れてて終わって気づいた瞬間メイクさんと発狂した」とつづり、台北アリーナでのライブのオフショットを投稿した。黒のライブTシャツにミニ丈プリーツスカートの衣装を公開し、プリーツスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆ tuki.の投稿に反響
この投稿に、「ぜったい美人さん」「脚のライン綺麗」「スタイル良すぎ」「ライブお疲れ様でした」「髪ゴムを腕に付けたままなの可愛い」「立ち姿が美しい」など反響が寄せられている。
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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