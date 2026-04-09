

広島小中学校入学式(香川･丸亀市広島町)

移住者が増えたことで2025年学校を再開した香川県丸亀市の離島の小中学校に9日、新たに3人が入学しました。

丸亀沖約12kmに浮かぶ広島、通称「さぬき広島」です。人口は138人で高齢者が多くを占めていた中、この2年間で6世帯・15人が移住してきました。

（野口真菜リポート）

「港から歩いて5分ほど。海の目の前にある学び舎、広島小中学校に、2026年新たな仲間が加わります」

やってきたのは在校生の妹の小学生と、3月に移住してきたばかりの中学生と小学生の合わせて3人です。

小中学校は人口減少で休校していましたが、子連れの2家族の移住を機に2025年、おそよ15年ぶりに再開。それが呼び水となり、2026年も新入生を迎えられました。

（新入生［中学生］）

「朗らかに夢に向かって努力することを誓います」

在校生も、1年ですっかり落ち着いた表情に。合わせて9人となった島の児童・生徒は、14人の教職員とともに新たな一歩を踏み出します。

（新入生［小1］）

「ドキドキした気持ち」

（新入生［小1］）

「（Q.頑張りたいことありますか？）テスト」

（新入生［中1］）

「この島のことについてもっと知りたいし、今いるみんなと仲良くできればいいなと」

（保護者［3月広島に移住］）

「せっかく島に来たというのもあるので、のびのびと育ってほしいなと」

（在校生［小3］）

「うれしい」

（在校生［中3］）

「学校の最年長としてやれることはちゃんとやっていきたいなって。みんなを支えていきたいなと思います」