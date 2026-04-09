ルルルンの新生活キャンペーン♡限定特典付きフェイスマスク特集

新しい環境が始まる春は、肌も心も揺らぎやすい季節♡そんな時期に寄り添うルルルンの新生活キャンペーンがスタートしました。毎日のスキンケアタイムを、自分を整える大切な時間へと変えてくれるフェイスマスクが勢ぞろい。うるおいで満たされる心地よさを、ぜひ体感してみてください♪

新生活に寄り添うケア提案

ルルルンは、新生活で感じやすい緊張や不安に寄り添い、肌と心を同時に整えるケアを提案。

朝は気持ちを前向きに整えるスイッチとして、夜は1日の疲れをリセットする時間として活躍します。スキンケアを通して自分と向き合うことで、日々をより心地よく過ごせるのが魅力です。

クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場

人気マスク3種をチェック♡

対象商品には、次世代エイジングケア※1に着想を得た「ルルルン ハイドラ EX マスク」、毎日使いやすい「ルルルンピュア エブリーズ」、ゆらぎ肌に寄り添う「ルルルンプレシャス GREEN（Glow Up）」がラインナップ。

さらに特典として「ルルルンプレシャス」個包装3種セット（GREEN／RED／WHITE）がプレゼントされます。※非売品

キャンペーン詳細＆参加方法

期間は2026年4月9日（木）～5月31日（日）。ルルルン公式オンラインストアで対象商品（大容量サイズ）購入時に、キャンペーンコード「spring2026」を入力することで特典がもらえます。

※プレゼントは数量限定、予定数量に達し次第終了となります。※定期購入は初回のみ同梱

自分を大切にする時間を

ルルルンの新生活キャンペーンは、忙しい毎日の中で自分をいたわるきっかけをくれる特別な企画♡肌が整うことで気持ちも前向きになり、日常が少しずつ心地よく変わっていきます。

春のスタートに、自分を満たすスキンケア習慣を取り入れてみてください♪