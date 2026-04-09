ミニストップ、人気スナックとコラボした新作ポテト『北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜』発売 4・10より数量限定
コンビニチェーン・ミニストップは、カルビーの人気スナック菓子『ポテトチップス しあわせバタ〜』とコラボレーションしたフライドポテトの新商品『北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜』（税込375円）を、10日より国内の店舗で数量限定発売する。
【写真】付属のパウダーには、バター・はちみつ・パセリ・マスカルポーネチーズと4つの素材を使用！販促イメージ画像
同商品は、波型カットが特徴のフライドポテト「北海道ウェーブポテト」に、甘じょっぱい味わいを組み合わせたもの。
バター、はちみつ、パセリ、マスカルポーネチーズの4つの素材を組み合わせた“4あわせ（しあわせ）バター味”のパウダーが付属されており、付属のパウダーはポテトに振りかけた後、専用袋に入れて“シャカシャカ”振ることで全体に行き渡る仕様となっている。
容器には『ポテトチップスしあわせバタ〜』をイメージした専用デザインを採用し、見た目からもコラボ感を演出する。なお、専用容器は在庫がなくなり次第、通常容器での提供となる。
販売は全国のミニストップ店舗（2026年2月末時点で1757店）で実施されるが、一部取り扱いのない店舗もある。
【写真】付属のパウダーには、バター・はちみつ・パセリ・マスカルポーネチーズと4つの素材を使用！販促イメージ画像
同商品は、波型カットが特徴のフライドポテト「北海道ウェーブポテト」に、甘じょっぱい味わいを組み合わせたもの。
バター、はちみつ、パセリ、マスカルポーネチーズの4つの素材を組み合わせた“4あわせ（しあわせ）バター味”のパウダーが付属されており、付属のパウダーはポテトに振りかけた後、専用袋に入れて“シャカシャカ”振ることで全体に行き渡る仕様となっている。
容器には『ポテトチップスしあわせバタ〜』をイメージした専用デザインを採用し、見た目からもコラボ感を演出する。なお、専用容器は在庫がなくなり次第、通常容器での提供となる。
販売は全国のミニストップ店舗（2026年2月末時点で1757店）で実施されるが、一部取り扱いのない店舗もある。