65歳と11カ月になってから年金を請求した場合、65歳からの11カ月分はさかのぼって受け取れますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の受け取りタイミングについての質問です。
ともちゃんさんの場合、65歳と11カ月になってから請求することは可能です。その場合は、65歳からの11カ月分の年金をさかのぼって一括で受け取れます。ただし、請求時点が65歳台であっても、66歳に達していないため繰り下げ受給（増額）にはなりません。繰り下げによる増額が適用されるのは、66歳以降に請求した場合からです。
老齢年金には5年の時効があります。受給権が発生してから5年を過ぎると、過去分を受け取れなくなってしまいます。今回のように65歳から請求を遅らせる場合も、5年以内に必ず手続きする必要があります。受給権が失効する前にちゃんと請求するようにしましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：65歳と11カ月になってから年金を請求した場合、65歳からの11カ月分はさかのぼって受け取れますか？「こんにちは。私は1961年6月生まれです。65歳になってもすぐには年金を受け取らず、65歳と11カ月になってから請求した場合、65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取ることはできますか？」（ともちゃん）
A：65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取れます老齢年金（老齢基礎年金と老齢厚生年金）は、原則65歳から受け取れる年金です。希望すれば、65歳で請求せずに66歳以降に受給開始を遅らせることもできます。これを繰り下げ受給といい、受給開始時期を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7％ずつ増え、生涯にわたって増額されたままになります。
ともちゃんさんの場合、65歳と11カ月になってから請求することは可能です。その場合は、65歳からの11カ月分の年金をさかのぼって一括で受け取れます。ただし、請求時点が65歳台であっても、66歳に達していないため繰り下げ受給（増額）にはなりません。繰り下げによる増額が適用されるのは、66歳以降に請求した場合からです。
老齢年金には5年の時効があります。受給権が発生してから5年を過ぎると、過去分を受け取れなくなってしまいます。今回のように65歳から請求を遅らせる場合も、5年以内に必ず手続きする必要があります。受給権が失効する前にちゃんと請求するようにしましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)