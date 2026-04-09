ナンバープレートでお金持ちだと思う「栃木県の地名」ランキング！ 2位「那須」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度が始まり、街中で真新しいナンバーの車を見かける機会が増える季節になりました。麗らかな春の陽気に誘われてドライブに出かけると、ふと目に飛び込んできた地名から「格式の高さ」を感じる瞬間があるものです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う栃木県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「避暑地として有名で裕福な人が多く住んでいそうなイメージがある」（30代女性／千葉県）
「御用邸がある場所として全国的に有名であり、歴史ある別荘地として優雅で落ち着いたお金持ちが利用している印象があるからです」（40代男性／奈良県）
「栃木県の『那須』ナンバーが金持ちのイメージを持たれる理由は、那須高原という皇室の御用邸もある高級別荘地・リゾート地としてのブランド力です。ゆとりのあるリゾートライフや上品で落ち着いた生活を連想させ、那須周辺に別荘やセカンドハウスを持つ富裕層が多いという認識が定着しているため」（30代男性／山形県）
▼回答者コメント
「都心部なのでお金持ちのイメージがあります」（20代女性／神奈川県）
「栃木県のナンバープレートで宇都宮を選んだ理由は、餃子や歴史ある街並みの知名度があり、安定感と品のある都会的な印象を持っているからです。派手さはないものの、落ち着いた余裕のある大人のお金持ちを連想させるイメージです」（20代男性／愛知県）
「栃木県でも宇都宮はとても栄えていて、企業なども沢山あるのでそう思いました」（40代女性／茨城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う栃木県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：那須／113票2位にランクインしたのは「那須」ナンバーです。日本屈指の避暑地・リゾート地として全国的に知名度が高く、皇室の別荘である那須御用邸の存在が「気品」や「高級感」を象徴しています。別荘地を走る高級外車や輸入車のイメージが、お金持ちという印象を強く持たせているようです。
▼回答者コメント
「避暑地として有名で裕福な人が多く住んでいそうなイメージがある」（30代女性／千葉県）
「御用邸がある場所として全国的に有名であり、歴史ある別荘地として優雅で落ち着いたお金持ちが利用している印象があるからです」（40代男性／奈良県）
「栃木県の『那須』ナンバーが金持ちのイメージを持たれる理由は、那須高原という皇室の御用邸もある高級別荘地・リゾート地としてのブランド力です。ゆとりのあるリゾートライフや上品で落ち着いた生活を連想させ、那須周辺に別荘やセカンドハウスを持つ富裕層が多いという認識が定着しているため」（30代男性／山形県）
1位：宇都宮／129票1位に輝いたのは「宇都宮」ナンバーでした！ 栃木県の県庁所在地であり、北関東最大規模を誇る経済都市としての風格を誇ります。商業施設や官公庁、大企業の拠点が集結しており、都会的で洗練された街のイメージと、そこを走る車の多さが「経済的なゆとり」を感じさせる結果となりました。
▼回答者コメント
「都心部なのでお金持ちのイメージがあります」（20代女性／神奈川県）
「栃木県のナンバープレートで宇都宮を選んだ理由は、餃子や歴史ある街並みの知名度があり、安定感と品のある都会的な印象を持っているからです。派手さはないものの、落ち着いた余裕のある大人のお金持ちを連想させるイメージです」（20代男性／愛知県）
「栃木県でも宇都宮はとても栄えていて、企業なども沢山あるのでそう思いました」（40代女性／茨城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)