「まさか失‥恋！！？」FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、ショートヘアに「ビジュ良すぎて焦った」「ガチで可愛すぎる」反響
FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいいヘアスタイルの自撮りショットを公開しました。
【写真】仲川瑠夏、新ヘアに反響
ファンからは「ぼぷぴかわいすぎるほんとにほんとに」「きゃわいーー！ ボブ似合ってるー」「ガチで可愛すぎる」「めろめろ！」「ビジュ良すぎて焦った」などの声が寄せられています。中には「これってまさか失‥恋！！？」と、以前より短く見える髪形に反応する声も上がりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】仲川瑠夏、新ヘアに反響
「ボブ似合ってる」仲川さんはピースサインの顔文字と共に、1枚の写真を投稿。目を引くのは、毛先が外ハネになっている髪形です。3月28日のポストでヘアカットを報告していたため、今回はその髪形をかわいらしいヘアスタイルにアレンジしたようです。
ヘアカット前はセミロング3月20日の投稿では「GALのパワーの源ってハワイだわね」と、カット前のセミロングヘア姿を披露していた仲川さん。頭に花冠を載せ、アロハシャツに身を包んだリゾート感あふれる装いを公開しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)