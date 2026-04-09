ダンス＆ボーカルグループ「ＴＲＦ」のメンバーで音楽家のＤＪ ＫＯＯが９日、大阪市内で行われた「ＳＤＤ ＢＩＣＹＣＬＥ キックオフ」に出席した。

同プロジェクトは、ラジオ局・ＦＭ大阪が２００７年から推進する飲酒運転撲滅プロジェクト「ＳＤＤ（ＳＴＯＰ！ ＤＲＵＮＫ ＤＲＩＶＩＮＧ）の新たな取り組み。株式会社エフエム大阪の代表取締役社長・西山勝氏は「誰もが笑顔で安全安心に暮らせる時代が作れるよう、共に歩みたい」と宣言した。

ド派手なファッションで登場したＤＪ ＫＯＯは「自転車は車と違って、すごく身近な乗り物。夜中が一番危険なんですよ。身を守ることも自転車を乗る上でとても大事なこと」と切り出し、１００円均一でも売られているという反射板や反射するシールの着け方をレクチャー。

さらに「僕みたいな格好で夜、歩いてないと思いますので、この反射板が役に立ちます。実行していただければ、うれしみＤＯ ＤＡＮＣＥ！」と言い、交通安全をアピールした。

最後にこの活動を続けている理由について、「自分の家族に安心して『いってらっしゃい』『ただいま』を言えるような、前向きな楽しい気持ちもたくさん持ちながら、いいことができるように進めていければ」と語っていた。