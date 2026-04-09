【ポケモンベースボールフェスタ2026】 5月4日～6日 開催予定 会場： ベルーナドーム 埼玉県所沢市上山口2135

西武ライオンズが5月4日～6日に開催する「ポケモンベースボールフェスタ2026」にて販売予定のグッズ情報が4月9日に公開された。

あわせて5月6日にはピカチュウサンバイザーを配布することが決定。当日のチケットを持っている来場者全員に配布する。

グッズは5月4日14時からライオンズチームストア フラッグスにて販売する。ユニフォームシャツや「ピカチュウビッグチェーンネックレス」、アクリルキーホルダーなどを販売予定。いずれもピカチュウやカエンジシが描かれたものとなっている。

ポケモン2026 ライオンズ キャップ FREE：4,500円

ポケモン2026 ライオンズ キャップ KIDS：3,800円

ポケモン2026 ライオンズ ハット FREE：5,000円

ポケモン2026 ライオンズ ロゴフェイスタオル：2,200円

ポケモン2026 ライオンズ 選手フォトフェイスタオル：2,200円

ポケモン2026 ライオンズ Tシャツ 【M/L】：4,500円

ポケモン2026 ライオンズ Tシャツ 【130】：3,800円

ポケモン2026 ライオンズ ハンドタオル：1,200円

ポケモン2026 ライオンズ ユニフォームシャツ ベルーナドーム販売デザイン 【130/M/L】：9,000円

ポケモン2026 ライオンズ ユニフォームシャツ 背番号なし 【130/M/L】：9,000円

ポケモン2026 ライオンズ ピカチュウビッグチェーンネックレス：4,400円

ポケモン2026 ライオンズ アクリルキーホルダー：1,100円

ポケモン2026 ライオンズ ピカチュウダイカット ペンライト：3,500円

ポケモン2026 ライオンズ ミニフラッグ：1,200円

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