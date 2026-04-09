日本特殊陶業会長・尾堂真一「デジタルは大事だがアナログを失ってはいけない。日本の新たなモノづくりの確立を」

日本特殊陶業会長・尾堂真一「デジタルは大事だがアナログを失ってはいけない。日本の新たなモノづくりの確立を」