大谷翔平 イチローに並ぶ『43試合連続出塁』を達成 投手として連続イニング無失点は24回2/3でストップ



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜4月8日(日本時間9日) トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で四球を選び「43試合連続出塁」とし、イチローに並ぶ日本選手最長記録を達成した。

投げては6回96球、4安打1失点、自責点0、2奪三振、1四球の内容で、勝利投手の権利を持って降板したが、後続の投手が逆転を許し今季2勝目は逃した。

初回の第1打席で、その時はやってきた。相手先発右腕シースに対し、カウント3－1から四球を選んだ。

連続試合出塁を43に伸ばし、日本選手最長記録としてイチローに並びかけた。これは得点には結びつかなかったものの、その後は投手として粘投をみせた。

その裏、先頭スプリンガーに左前打を許し、その後2死一・二塁となって岡本とメジャー初対決を迎える。スライダー2球で追い込んだ大谷は、1球ボールの後、この日最速161キロの速球で空振り三振に仕留めた。

しかし3回、1死後2番バーショに四球を与え、スミスの捕逸で二進を許してしまうと、2死後4番サンチェスに左翼線へ運ばれ、先制点を献上した。これで昨年8月27日レッズ戦の4回から続けていた連続イニング無失点は、24回2/3でストップ。

日本人先発投手では13－14年の岩隈久志(マリナーズ)、24年ダルビッシュ有(パドレス)の最長25回に、わずか1/3回届かなかった(連続イニング無失点は失点のあったイニングは除いて計算するため、3回に奪った2アウト分は加算されない)。

なおもピンチの場面で岡本と2度目の対決となったが、一飛に打ち取りしのぎ切った。同点に追いついた4回は、6番クレメント以下をこの試合初の三者凡退に封じ込み、5回も3人でブルージェイズ打線の攻撃を終わらせた。

そんな大谷を打線も援護、6回T・ヘルナンデスの中犠飛で勝ち越した。大谷はその裏ゲレロJrに左中間二塁打を打たれたが、続くサンチェスの遊ゴロでゲレロJrが三塁で憤死。

バックにも助けられ、1死一塁で巡ってきた岡本との3度目の対決は、シンカーで三邪飛。この回も得点を許さず、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

しかし、大谷の後を継いだドライヤーが炎上して同点となり、大谷の勝ち星が消えた。8回には守乱で勝ち越し点を与えてしまい、まさかの逆転負けで連勝は5でストップ。

制球に苦しみながらも粘りの投球をみせ1失点でしのいだ大谷の投球は、報われなかった。もっとも、打者としては四球、空振り三振、死球、二ゴロ、見逃し三振とノーヒットに終わり、"投手大谷"を援護することはできなかった。

「(投手としては)出来は良くなかったですけど、責任をもって球数は投げられたので、そこは唯一良かったと思います。体の状態は悪くはないかなと。

ただ投げ心地がやっぱりよくなかったので。遠征の最後ということもあって多少の疲れはありますけど、その中でもそれなりに投げていられたのは良かったと思います」と大谷はこの日の投球を振り返った。

43試合連続出塁の日本選手記録については「単純に四球が多いので。出塁の、試合換算の数字としては伸びていると思いますけど、もらえるものはもらうし、ストライクが来たら振る。そういうシンプルな考え方で行きたいな、と思います」と従来のコメントを繰り返した。

「タフな登板でしたね。投球フォームのタイミングが噛み合っていないようでした。登板中、ずっと自分自身と戦っているような状態でしたね。

今日の彼の感覚がよくなかったことを考えれば、6回1失点で切り抜けたのは非常に素晴らしい内容だったと言えます。そこはやはり、ショーヘイの"戦う姿勢"と"球の力"です」とロバーツ監督は大谷の投球を称賛した。

連続イニング無失点の日本選手記録の更新はならなかったものの、連続イニング自責点ゼロは28回1/3とした。岩隈久志と大谷自身が記録している日本人先発投手の最長記録31回2/3までは、あと3イニングとなっている。

テレ東リアライブ編集部

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