英中銀「銀行負債・信用調査」第1四半期



銀行の財務基盤（自己資本）は安定しているが、資金調達コストの上昇が続いており、住宅ローンや大企業融資において債務不履行リスクが微増している状況。ただし、今後は住宅ローン需要の回復が見込まれている。



銀行負債調査（資金調達の動向）

資金調達: 調達量は横ばいだが、コストはわずかに上昇。今後3ヶ月もこの傾向が続く見通し。

自己資本: 銀行の自己資本水準は増加しており、損失吸収能力は強化されている。

内部価格: 行内での資金振替価格（トランスファー・プライス）も、市場コストを反映して上昇。



信用条件調査（融資の動向）

家計向け:

住宅ローン: 第1四半期の需要は鈍かったが、第2四半期には増加に転じると予測。

リスク: 住宅ローンのデフォルト（延滞等）率がわずかに上昇している。

企業向け:

供給: 融資の受けやすさは全般的に横ばい。

需要: 中堅・大企業からの資金需要は増加している。

企業リスク: 大企業向けのデフォルト率がわずかに上昇。

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