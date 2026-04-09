欧州株 反落、停戦違反が散見され、前日高に調整入る
欧州株 反落、停戦違反が散見され、前日高に調整入る
東京時間18:14現在
英ＦＴＳＥ100 10571.32（-37.56 -0.36%）
独ＤＡＸ 23784.56（-296.07 -1.29%）
仏ＣＡＣ40 8199.27（-64.60 -0.82%）
スイスＳＭＩ 13061.95（-51.48 -0.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47936.00（-208.00 -0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6793.00（-30.75 -0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24968.25（-106.00 -0.42%）
東京時間18:14現在
英ＦＴＳＥ100 10571.32（-37.56 -0.36%）
独ＤＡＸ 23784.56（-296.07 -1.29%）
仏ＣＡＣ40 8199.27（-64.60 -0.82%）
スイスＳＭＩ 13061.95（-51.48 -0.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 47936.00（-208.00 -0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6793.00（-30.75 -0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24968.25（-106.00 -0.42%）