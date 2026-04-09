欧州株　反落、停戦違反が散見され、前日高に調整入る
東京時間18:14現在
英ＦＴＳＥ100　 10571.32（-37.56　-0.36%）
独ＤＡＸ　　23784.56（-296.07　-1.29%）
仏ＣＡＣ40　 8199.27（-64.60　-0.82%）
スイスＳＭＩ　 13061.95（-51.48　-0.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47936.00（-208.00　-0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6793.00（-30.75　-0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24968.25（-106.00　-0.42%）