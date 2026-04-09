ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 前日の大幅縮小に小幅調整
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 前日の大幅縮小に小幅調整
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.991
フランス 3.639（+65）
イタリア 3.779（+79）
スペイン 3.451（+46）
オランダ 3.121（+13）
ギリシャ 3.747（+76）
ポルトガル 3.4（+41）
ベルギー 3.547（+56）
オーストリア 3.293（+30）
アイルランド 3.197（+21）
フィンランド 3.284（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.991
フランス 3.639（+65）
イタリア 3.779（+79）
スペイン 3.451（+46）
オランダ 3.121（+13）
ギリシャ 3.747（+76）
ポルトガル 3.4（+41）
ベルギー 3.547（+56）
オーストリア 3.293（+30）
アイルランド 3.197（+21）
フィンランド 3.284（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）