ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６５、伊７９ｂｐ　前日の大幅縮小に小幅調整
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.991
フランス　　　3.639（+65）
イタリア　　　3.779（+79）
スペイン　　　3.451（+46）
オランダ　　　3.121（+13）
ギリシャ　　　3.747（+76）
ポルトガル　　　3.4（+41）
ベルギー　　　3.547（+56）
オーストリア　3.293（+30）
アイルランド　3.197（+21）
フィンランド　3.284（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）