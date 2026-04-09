テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が７日に放送された。

この日は先週に引き続いて「地元の友達１００人が選んだ好きな芸人ＧＰ」。芸人たちの地元の友達１００人に「好きな芸人」をアンケート。ランキング方式で発表する。

キングオブコント２０２２準優勝のコットン・西村真二は１４位、ワースト２のランキング結果に呆然とした。

西村の地元友達ナカムラさんは、西村をトップワンに選出しながら「地元に帰ってくる時は夜遅くても一緒に食事をする時間を作ってくれる。ですが、１３年前に貸した１５万円が未だに返ってきていない。あえて言わないが、この機会に思い出してくれてもいいかな」とコメントを寄せた。

友人から大金を借りたまま１３年も返済していない衝撃の事実にスタジオは騒然。西村は「借りたわ…」と絶句した。

アンタッチャブル・山崎弘也は「１５万って忘れる額じゃないよね…」と苦言。ウエストランド・井口浩之は、以前に西村が先輩のパンサー・尾形貴弘から譲り受けた時計を後輩にあげてしまったことを明かし「そんなんばっかり。不義理の人間だったんだ！そんなことあります？」と痛烈に非難した。

西村は、カメラ目線でナカムラさんに謝罪。「返します。色つけて返します…」と真剣な顔で訴えかけていた。