JENNIE、アイコニックなタイト衣装で飾らない自信を表現 RAY-BANグローバルアンバサダーに就任「最初から自然なつながりを感じていました」
韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKのJENNIEが、RAY-BAN ＆ RAY-BAN METAのグローバルアンバサダーに就任。真っ赤なタイト衣装や、対照的なホワイトジャケットに身を包み、飾らない自信と美スタイルを披露した。
【写真多数】圧倒的…サングラス姿のJENNIE
ポップアイコンの枠を超え、グローバルカルチャーをけん引するJENNIEは、今回の就任に対し、「Ray-Banとパートナーシップを組めることを本当にうれしく思っています。最初から自然なつながりを感じていました。私にとって自信とは、声高に主張するものではなく、自分らしくいるのが心地よく感じられ、ありのままの自分を静かに表現することから生まれるものです。Ray-Banにはまさにそんなエネルギーがあります。シンプルかつ個性的で、日常に寄り添ってくれる存在。毎日身につけて、自分のムードを作ってくれるようなアイテムが好きで、今回のコラボレーションはまさにぴったりだと感じます」とコメントを寄せた。
さらに、JENNIEの揺るぎない自己肯定感を捉えた多数のビジュアルも公開された。ビジュアルには、JENNIEのステージネームであるジェニー・ルビー・ジェーン（Jennie Ruby Jane）へのオマージュとして、深紅のアクセントが差し込まれたものや、柔らかなブルートーンを基調にエネルギーを表現したものなど、どれもJENNIEの持つ表現力の豊かさが映し出されたものに仕上がっている。
Ray-BanとRay-Ban Metaは、「初めて統一されたクリエイティブビジョンのもと、印象的なグローバルキャンペーンを展開します」と今後の展望を明かした。
【写真多数】圧倒的…サングラス姿のJENNIE
ポップアイコンの枠を超え、グローバルカルチャーをけん引するJENNIEは、今回の就任に対し、「Ray-Banとパートナーシップを組めることを本当にうれしく思っています。最初から自然なつながりを感じていました。私にとって自信とは、声高に主張するものではなく、自分らしくいるのが心地よく感じられ、ありのままの自分を静かに表現することから生まれるものです。Ray-Banにはまさにそんなエネルギーがあります。シンプルかつ個性的で、日常に寄り添ってくれる存在。毎日身につけて、自分のムードを作ってくれるようなアイテムが好きで、今回のコラボレーションはまさにぴったりだと感じます」とコメントを寄せた。
Ray-BanとRay-Ban Metaは、「初めて統一されたクリエイティブビジョンのもと、印象的なグローバルキャンペーンを展開します」と今後の展望を明かした。